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"Тем, кто остался, не становится легче": Корбан впервые прокомментировал смерть сына

7 января, 13:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бизнесмен поблагодарил за поддержку

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан впервые после гибели сына прокомментировал трагедию.

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"Самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла. Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе. Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остается только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал на своей странице в Facebook Корбан.

Он также поблагодарил всех за поддержку.

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Напомним, 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке. В соцсетях сообщают, что погибшие – сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан с одноклассницей.

Кроме того, по данному факту правоохранители открыли уголовное дело. В полиции не называют имен погибших, однако, исходя из заявлений друзей и знакомых Корбана, речь идет именно о сыне политика.

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ДТП гибель сын Украина Днепропетровская область багги Корбан
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