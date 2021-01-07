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"Тим, хто залишився, не стає легше": Корбан вперше прокоментував смерть сина

7 січня, 13:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Бізнесмен подякував за підтримку

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан вперше після загибелі сина прокоментував трагедію.

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"Найбільше випробування в житті – безглуздість зла, що в ній відбувається. Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом. Тим, хто залишився, не стає легше від розуміння того, що той, що пішов вже насправді в теперішньому світі, де немає часу, немає невизначеного завтра, немає абсолютно ніякої необхідності ні в чому. Залишається тільки нескінченні краса, любов і свобода", – написав на своїй сторінці в Facebook Корбан.

Він також подякував усім за підтримку.

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Нагадаємо, 5 січня неподалік Дніпра 16-річні хлопець з дівчиною каталися на квадроциклі і впали в річку Мокра Сура. Квадроцикл із загиблими був виявлений неподалік села Новоолександрівка в річці. У соцмережах повідомляють, що загиблі – син політика Геннадія Корбана Лев Корбан з однокласницею.

Крім того, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу. У поліції не називають імен загиблих, проте, виходячи із заяв друзів і знайомих Корбана, йдеться саме про сина політика.

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ДТП загибель син Украина Дніпропетровська область баггі Корбан
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