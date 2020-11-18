Коронавирус набирает обороты: за сутки в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев

За сутки от COVID-19 умерли 256 человек

В Украине за последние сутки выявили 12 496 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 570 153 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 256 украинцев – это наибольшее число летальных случаев, зафиксированное за сутки с начала эпидемии (всего – 10 112). Вылечить удалось 259 079 инфицированных (8096 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что, заболев коронавирусом, глава Минздрава обнаружил проблему, которая возникает у некоторых больных COVID-19: невозможность подписания декларации с семейным врачом онлайн. Он пообещал решить этот вопрос.

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Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

Кроме того, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил "крайнюю обеспокоенность" резким ростом заболеваемости COVID-19 в мире и заявил, что система здравоохранения оказалась у критической черты.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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