Степанов проходит "путь пациента" с COVID-19: что понял министр

У главы Минздрава возник вопрос о декларациях

Министр здравоохранения Максим Степанов, у которого вчера обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщил первые результаты "пути пациента" c COVID-19 на собственном примере.

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Соответствующие видеообращения глава Минздрава разместил в Facebook.

По словам министра, ему удалось получить по телефону консультацию врача о состоянии здоровья и дальнейших действиях, и у него нет претензий по этому поводу.

"Хочу отметить, что на этом этапе вопросов нет. Врач отработал четко: все объяснил, дал подробные ответы и необходимую информацию", – рассказал Степанов.

В то же время глава Минздрава обнаружил проблему, которая возникает у некоторых больных COVID-19 – невозможность подписания декларации с семейным врачом онлайн.

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"Срочно решаем проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн. Людям, больным COVID-19, необходима такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", – заявил Степанов.

По словам министра, на завтра назначено совещание по вопросу создания базы врачей, консультирующих пациентов, у которых еще нет декларации с семейным врачом, о лечении коронавируса дома.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября получил позитивный результат теста на коронавирус.

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