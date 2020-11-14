У Максима Степанова обнаружили коронавирус

Пока министр будет находиться на самоизоляции дома

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 14 ноября получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом сообщил сам глава Минздрава в видеообращении.

По словам Степанова, пока он чувствует себя хорошо и намерен оставаться дома на самоизоляции.

"Несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно", – рассказал министр.

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Он также призвал украинцев придерживаться всех карантинных правил и не посещать массовых мероприятий.

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