КСУ расшатывает государственность Украины – Данилов

Целенаправленно Конституционный Суд занимается вопросом расшатыванием государственности Украины.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Прежде всего нужно вернуться к вопросу, что в Украине шесть лет идет война. И любые действия, которые делает та или иная государственная организация должна считаться именно с этим фактом. Эти люди, которые сделали данный мятеж, должны нести за это ответственность. Целенаправленно Конституционный Суд занимается вопросом расшатыванием государственности Украины", – заявил Данилов.

Он отметил, что каждый гражданин должен нести персональную ответственность во время войны за те действия, которые они совершают.

"Мы отслеживаем действия людей, направленные на уничтожение государственности Украины. Решения, которые принимались теми лицами, на это направлены", – добавил Данилов.

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