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КСУ расшатывает государственность Украины – Данилов

30 октября, 21:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Целенаправленно Конституционный Суд занимается вопросом расшатыванием государственности Украины.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Прежде всего нужно вернуться к вопросу, что в Украине шесть лет идет война. И любые действия, которые делает та или иная государственная организация должна считаться именно с этим фактом. Эти люди, которые сделали данный мятеж, должны нести за это ответственность. Целенаправленно Конституционный Суд занимается вопросом расшатыванием государственности Украины", – заявил Данилов.

Он отметил, что каждый гражданин должен нести персональную ответственность во время войны за те действия, которые они совершают.

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"Мы отслеживаем действия людей, направленные на уничтожение государственности Украины. Решения, которые принимались теми лицами, на это направлены", – добавил Данилов.

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