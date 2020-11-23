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Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче

23 ноября, 04:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За Кучму проголосовали 13 109 избирателей

Появились результаты второго тура местных выборов в Дрогобыче – по данным подсчета большинства протоколов, побеждает действующий мэр Тарас Кучма.

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Об этом со ссылкой на источник в местной ТИК сообщило издание "ВАРТО – Галицькі новини".

За Кучму проголосовали 13 109 избирателей, а за его оппонента Андрея Веселого – 12 542.

Всего, по данным издания, в выборах в Дрогобыче приняли участие – 25 922 избирателей, подсчитано 25 651 голосов,
271 бюллетень признан недействительным.

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Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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ЦИК результаты выборов Дрогобыч
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