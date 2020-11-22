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ЦИК назвал всех победителей на выборах мэров 15 ноября

22 ноября, 00:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Результаты выборов не принесли неожиданностей

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах, где второй тур состоялся 15 ноября: Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Согласно результатам второго тура выборов:

  • в Луцке (Волынская область) победил советник экс-мэра Игорь Полищук от партии "За будущее" – 54,6%;
  • в Краматорске (Донецкая область) – самовыдвиженец Александр Гончаренко – 57,85%;
  • в Украинке (Киевская область)- кандидат от "Европейской солидарности" Александр Турецкий – 51,5%;
  • в Одессе – действующий мэр Геннадий Труханов – 54,28%;
  • в Сумах – действующий мэр, кандидат от ВО "Батькивщина" Александр Лысенко – 60,3%;
  • в Херсоне – нардеп от партии "Нам тут жить" Игорь Колыхаев – 63,59%;
  • в Каменец-Подольском (Хмельницкая область) – кандидат от ВО "Свободы" Михаил Поситко – 58,33%.

Напомним, в четырех областях Украины – Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской – пройдут повторные местные выборы.

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Мы также сообщали, что действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул не будет принимать участие во втором туре выборов, который пройдет 22 ноября, по состоянию здоровья.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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