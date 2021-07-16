Кулаком в лицо. В Раде подрались депутаты (видео)

Депутаты Вадим Ивченко и Николай Сольский быстро разошлись – пока неизвестно, из-за чего произошел конфликт

Народных избранников утихомирили коллеги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Верховной Раде 16 июля снова произошла драка депутатов. На этот раз участниками потасовки стали – нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Николай Сольский ("Слуга народа").



Как сообщает РБК-Украина, нардепы стояли и разговаривали, после чего последовал хлесткий удар. Вадим Ивченко ударил кулаком в лицо представителя партии "Слуга народа".

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Депутаты быстро разошлись – пока неизвестно,из-за чего произошел конфликт. Между ними стали нардепы для предотвращения обострения конфликта.

Ранее мы писали, что в столовой Рады подрались "слуги народа" – Николай Тищенко сцепился с Александром Куницким. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп Нестор Шуфрич высмеял Тищенко в Раде. Он объяснил, почему осадил "слугу народа", а в конце выступления с парламентской трибуны красиво послал Тищенко на венгерском языке.