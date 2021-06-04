Українська
$ 27,34
33,26
  1. Последние новости Украины

Лукашенко "заигрался" с "ЛНР" – переговоры по Донбассу могут перенести из Минска

4 июня, 18:51

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После того, как Беларусь фактически признала боевиков, пригласив их в Минск, украинские власти не хотят ехать туда же договариваться о мире

Переговоры по Донбассу могут переехать из Минска из-за действий Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Переговоры по Донбассу могут переехать из Минска из-за действий Лукашенко. Фото: коллаж "Сегодня"

На фоне контактов между режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и оккупировавшими украинский Донбасс боевиками Украина рассматривает возможность переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, но окончательное решение еще не было принято.

Реклама

Об этом 4 июня заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

"Будем ли мы переносить из Минска наши переговоры? Конечно, такой вопрос стоит, и сейчас [на этот счет] идут переговоры. Есть ли какой-то международный суд для того, чтобы обязать это кого-либо сделать? Такого суда, к сожалению, нет", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов напомнил о том, что весь демократический мир не признал Лукашенко президентом Беларуси, поэтому его соглашения с боевиками, которым он может выдать белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, тоже не признают.

"О каких договоренностях может идти речь и какие они могут подписывать те или иные договоры? Здесь есть большой вопрос с точки зрения этих контактов, как это будет рассматриваться", – добавил Данилов.

В тренде
Лето вообще будет? Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Реклама

Кроме того, Данилов напомнил о том, что на временно оккупированных территориях появились билборды с Романа Протасевича с надписью "Убийца".

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще в апреле заявил, что после окончания карантина переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу могут переехать из Минска в Польшу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19
Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19Украина
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)
Гибель школьника на экскурсии у водопада. У преподавателя случился сердечный приступ (обновлено)Запад
Украина усилила границу с Беларусью: что там сейчас происходит (видео)
Украина усилила границу с Беларусью: что там сейчас происходит (видео)Украина
Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостям
Отдых на Херсонщине. Как Железный порт готовится к гостямУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять