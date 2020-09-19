Ляшко: В Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус

Сейчас украинцев проверят ПЦР-методом, но через две недели появится новый вариант

Пока в Украине увеличивают количество ПЦР-тестов, через две недели в нашу страну прибудут новые экспресс-тесты, которые тоже смогут выявлять коронавирус, но всего за 30 минут. Возможно, это позволит массовое тестирование украинцев.

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Об этом рассказал в эфире "Общественного радио" главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что метод полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест) остается основным стандартом тестирования, но скоро украинцев будут проверять скрининговым тестированием экспресс-тестами на антиген.

"То есть это появился новый вид экспресс-тестирования, который позволяет за 30 мин иметь результат – инфицирован человек коронавирусом или нет. Ранее экспресс-тестирование было на антитела, оно обнаруживало уже сформированный иммуноглобулин в плазме крови. Сегодня это тестирование на антиген, забирается образец крови, как для ПЦР-тестирования. Это позволяет уже сегодня производить сортировку", – сказал Ляшко.

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Санврач указал на важный момент – тестирование станет доступней, поскольку каждый семейный врач или медицинская бригада смогут проводить такое тестирование самостоятельно.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Виктор Ляшко рассказывал, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. По его словам, сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин.

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