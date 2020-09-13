В Украине с 15 сентября значительно возрастет число тестов на COVID-19 – Ляшко

В Украине с 15 сентября планируют начать проводить значительно больше тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, чем ранее, и если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм, то смогут уберечься до появления вакцины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "ДОМ", передает "Укринформ".

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"Вначале мы делали 200 исследований в неделю. Сегодня мы делаем уже более 130 тысяч, а на 15 сентября мы планируем выйти почти на 200 тысяч. Это будет постоянно увеличиваться в целом по стране", – сказал Ляшко.

Он уверен, что если Украина будут придерживаться противоэпидемических норм, то сможет продержатся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты.

"Тогда надо будет просто сделать прививку, и организм будет защищен", – считает главный санврач.

Ляшко также рассказал, что на сегодняшний день доказанных случаев повторного инфицирования коронавирусом в мире не так много, но пока и невозможно точно сказать, как долго сохраняется в организме иммунитет к COVID-19.

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"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме – они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", – сказал он.

Напомним, ранее Виктор Ляшко рассказал, что причиной сильных вспышек коронавируса в Украине являются массовые мероприятия.

Также отметим, что в Украине за 11 сентября выявили 3103 новых случая COVID-19. Причем за сутки от коронавируса скончались 72 украинца – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего умерло 3148 человек).

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