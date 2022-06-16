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Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев – вся информация о визите. ОНЛАЙН

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16 июня, 09:23
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В четверг, 16 июня, как и было анонсировано ранее, в Украину прибыли Европейские политики: канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги

Визит политиков канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги состоится накануне представления оценки Еврокомиссии, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

До последнего приезд трех европейских лидеров был окутан тайной – об их приезде написало одно из немецких СМИ, но до последнего официальные источники визит не подтверждали, а посольство Франции и вовсе намекало, что Макрон приедет не в этот раз.

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Интригу развеяли только накануне, а начало запланированной поездки политики уже успели сопроводить соответствующим фото.

Мы следим за всеми подробностями визита лидеров Германии, Италии и Франции в Украину, а пока узнавайте - чего ждать Украине от совместного визита.

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Рамштайн – 3

Накануне в Брюсселе встретились представители 50 стран, чтобы обсудить новые поставки вооружений в Украину. Встреча была инициирована генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Пентагона Ллойдом Остином. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, встреча была продуктивной, однако список договоренностей по поставкам оружия не разглашается из соображений безопасности. После встречи состоялся телефонный звонок между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом – американский лидер заверил в своей полной поддержке.

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Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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