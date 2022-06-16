Макрон, Шольц та Драгі приїхали до Києва – вся інформація про візит. ОНЛАЙН

У четвер, 16 червня, як і було анонсовано раніше, в Україну прибули Європейські політики: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі

Візит політиків канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі відбудеться напередодні подання оцінки Єврокомісії, чи варто Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС

До останнього приїзд трьох європейських лідерів був оповитий таємницею – про їхній візит написало одне з німецьких ЗМІ, Але до останнього офіційні джерела візит не підтверджували, а посольство Франції взагалі натякало, що Макрон приїде не цього разу.

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Інтригу розвіяли лише напередодні, а початок запланованої поїздки політики вже встигли супроводити відповідним фото.

Ми стежимо за всіма подробицями візиту лідерів Німеччини, Італії та Франції до України, а поки що дізнавайтеся – чого чекати Україні від спільного візиту .

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Рамштайн – 3

Напередодні у Брюсселі зустрілися представники 50 країн, щоби обговорити нові поставки озброєнь в Україну. Зустріч була ініційована генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою Пентагону Ллойдом Остіном. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, зустріч була продуктивною, проте список домовленостей щодо постачання зброї не розголошується з міркувань безпеки. Після зустрічі відбувся телефонний дзвінок між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом – американський лідер запевнив у своїй повній підтримці.