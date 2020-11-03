Малый бизнес провел митинг возле парламента, требуя усиления фискализации розничной торговли

Под стенами Верховной Рады Украины более 1000 физических лиц-предпринимателей требовали от депутатов взять под контроль многомиллионные финансовые потоки нелегального бизнеса – наибольшего зла, порожденного коррупцией.

В среду, 3 ноября 2020 года, под парламентом прошла многолюдная акция протеста "Задолбала тень!". Плательщики единого налога, представители нескольких профильных ассоциаций выразили категорическое несогласие с намерениями определенных групп влияния отменить реформу детенизации экономики, способствовать дальнейшему процветанию нелегального бизнеса и коррупции. Камнем раздора послужили зарегистрированные в июле 2020 года два законопроекта №3853-1 и №3853-2, суть которых сводится к отмене использования регистраторов расчетных операций (РРО) всеми предпринимателями-"упрощенцами". Бизнесу стало известно, что в ближайшие дни депутаты намерены вынести скандальные законопроекты на голосование.

"Мы категорически против возвращения во времена двойных государственных стандартов, когда честный бизнес вынужден платить налоги и развивать экономику, а крупные "схемщики" и контрабандисты легализовывать через фиктивные ФОПы колоссальную прибыль, уклоняясь от налогообложения. Правила игры должны быть одинаковы для всех. Именно поэтому мы здесь! Теневая экономика, как и коррупция – наибольшее зло Украины! Мы требуем от народных депутатов снять с повестки дня и отправить в корзину законопроекты, которые откинут Украину во времена лихих 90-х. Кроме того, мы требуем поддержать законодательные инициативы главы Комитета финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева по установлению справедливых и прозрачных правил ведения хозяйственной деятельности. В конце концов, мы здесь, чтобы защитить наших потребителей от контрабандных товаров, которые в случае выхода из строя невозможно ни обменять, ни провести гарантийный ремонт", – говорит физическое лицо-предприниматель Светлана Скрицкая.

Комментируя ситуацию, Даниил Гетманцев подчеркнул, что в рамках подписанного Меморандума "О зоне свободной торговли" наша страна задекларировала стремление к установлению европейских стандартов ведения бизнеса. И по своей сути, вступающие в силу с 1 января 2021 года законодательные нормы об использовании ФОПами регистраторов расчетных операций, представляют собой серьезный шаг к сближению Украины с ЕС.

"Важно понять, что мы не ведем войну против упрощенной системы налогообложения. Однако есть 2 особенности этой системы, которые порождают серьезные проблемы: предприниматели не ведут документальный учет реализуемых товаров, у государства нет контроля за реальными объемами финансового оборота малого бизнеса. В итоге процветает контрабанда, коррупция, бюджет недополучает сотни миллионов гривен, потребитель не защищен. В законодательных изменениях, которые обсуждались и были поддержаны легальным бизнесом, четко прописаны категории товаров и услуг, которые могут реализовываться без РРО и которые не могут. К наведению порядка в сфере малого бизнеса мы подошли комплексно, продуманно и взвешенно, чтобы честный предприниматель получил мощные стимулы для развития, а деятельность нелегалов была на корню пресечена", – резюмировал Даниил Гетманцев.

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