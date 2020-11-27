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Марченко назвал приоритеты в бюджете: предприниматели не одни

27 ноября, 21:48

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Министр считает, что страна не может направить все деньги в одном направлении

Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что главные приоритеты в бюджете Украины на 2021 год — это баланс интересов.

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Об этом он заявил 27 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, важными приоритетами остаются:

  • медицина;
  • оборона;
  • образование и другие смежные сферы.

"Мы не можем взять какой-то один приоритет и поддерживать. Как например, бизнес, а забудем о пенсионерах", – считает Марченко.

На вопрос, как власть будет помогать предпринимателям, министр также отметил, что страна не может направить все деньги в одном направлении.

Ранее Сергей Марченко рассказал, что международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам.

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Такой риск возник из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Кроме того, это решение негативно влияет и на переговоры о будущем финансировании.

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бюджет образование медицина оборона Украина Сергей Марченко
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