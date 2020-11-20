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Мэра Черкасс обвинили в неношении маски при подтвержденном COVID-19. Бондаренко ответил

20 ноября, 23:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В эфире "Свобода слова Савика Шустера" председатель партии "Голос" Кира Рудик обратилась к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко с вопросом, почему он не соблюдает правила карантина и больной COVID-19 общался с представителями детских садов.

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"Почему мэр Черкасс — первый, кто не соблюдает правила карантина. Меня лично поразило, когда я увидела фотографии со встречи человека, у которого существуют подтвержденный COVID-19 без маски с представителями детских садов. Это значит, что многие родители, и их детей будут заражены коронавирусом, и это значит, что человек, который должен показывать максимальную ответственность, показывает максимальную безответственность", — сказала Рудик.

В то же время Бондаренко заявил, что это не проверенные факты.

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"Я не думал, что народные депутаты могут так банально обвинять, не проверив факты. Когда я встречался в среду с директорами детских садов, в пятницу сдавал тест на COVID-19 и был на самоизоляции проверили уже все правоохранительные органы", — сказал Бондаренко.

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