Местные выборы 2020: инструкция для избирателя

Ответы на вопросы, которые могут возникнуть в день выборов

В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки для голосования на местных выборах. Сегодня мы избираем депутатов сельских, поселковых, городских, районных и областных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. Помимо обычных мук выбора нынешний избирательный процесс осложняется еще и пандемией COVID-19 и необходимостью соблюдать определенные правила безопасности. Поэтому мы подготовили для вас небольшую инструкцию по выборам-2020.

Режим работы участков

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Голосование на избирательных участках 25 октября 2020 года, как обычно, будет проходить с 8:00 до 20:00, поэтому постарайтесь попасть туда в этот промежуток времени.

Внимание! Не забудьте взять с собой защитную маску и ручку.

В этом году регламентируется и единовременное количество избирателей у одного стола для выдачи бюллетеней – Минздрав рекомендует не более трех человек и, разумеется, соблюдение дистанции не менее 1 метра.

Будьте готовы, что при входе на территорию участка у вас могут спросить о наличии симптомов респираторных заболеваний и измерить температуру.

Правила безопасности

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За время длительного карантина большинство из нас уже привыкли носить маски и постоянно пользоваться антисептиком, но, возможно, некоторые важные моменты в период эпидемии стоит проговорить. Мы оформили основные правила безопасности на избирательном участке в удобную памятку.

В тренде Местные выборы: в Украине открылись избирательные участки

Как правильно проголосовать

На нынешних местных выборах украинцы увидят непривычные для себя бюллетени – в Киеве их будет всего два, а у жителей Днепра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы и Херсона - по пять, в остальных населенных пунктах – по четыре.

Сложности могут возникнуть в первую очередь с бюллетенями для избрания депутатов. Поскольку эти выборы проходят по партийной избирательной системе с открытыми списками, в них надо заполнить два квадратика: сначала проголосовать за партию – поставить плюсик, "галочку" или другую отметку в левом квадратике; а затем за конкретного кандидата из нее – вписав в соседний, правый квадратик его порядковый номер.

Осторожно! Нельзя проголосовать за одну партию, но за кандидата из другой партии – такой бюллетень признают недействительным.

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В видео объясняем, как правильно проголосовать, чтобы не испортить бюллетень и ваш голос засчитали. Также смотрите подробную информацию в нашем материале.

Экзитполы

В день проведения местных выборов в Украине в 19:30 на телеканале "Украина 24" пройдет спецвыпуск "Ночь выборов с Савиком Шустером", где будут обнародованы результаты независимых экзитполов в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Виннице и Черкассах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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