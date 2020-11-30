Степанов рассказал, продлят ли карантин выходного дня

Правительство не собирается продлевать карантин выходного дня.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", – ответил он на вопрос о продлении ограничений.
По словам Степанова, о предварительных результатах карантина станет известно на следующей неделе.
"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически никто не придерживались карантина выходного дня", – отметил он.
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При этом, по словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.
"Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", – добавил он.
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