Степанов рассказал, продлят ли карантин выходного дня

Правительство не собирается продлевать карантин выходного дня.

Реклама

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Не думаю, что мы будем делать такое предложение", – ответил он на вопрос о продлении ограничений.

По словам Степанова, о предварительных результатах карантина станет известно на следующей неделе.

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически никто не придерживались карантина выходного дня", – отметил он.

Реклама

При этом, по словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

"Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали", – добавил он.

Новость дополняется...

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама