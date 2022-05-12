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Мошенники создали фейковый чат-бот, чтобы обманывать украинских переселенцев

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 мая, 15:31
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Украинцев призывают не доверять сомнительным ресурсам и не предоставлять личную информацию
Мошенники обманывают переселенцев / Коллаж "Сегодня"
Мошенники обманывают переселенцев / Коллаж "Сегодня"

В Украине массово распространяют фейковый чат-бот для получения государственной помощи Е-поддержки в Telegram. Вынужденных переселенцев предупредили о мошенниках.

Об этом сообщает Госспецсвязь.

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В Telegram распространяются сообщения со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Дальше идет ссылка на имитированный чат-бот, ведущий на фейковую страницу "ПриватБанка". В ЦПИ отмечают, что во всех своих сообщениях о выплатах Центр не давал ссылки на ни один чат-бот, подчеркивая, что выплаты будут осуществляться только через приложение "Дія"", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают не доверять сомнительным ресурсам и не предоставлять личную информацию.

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Помощь от ООН на карточку ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут получить деньги на свой счет. Для этого при оформлении заявки нужно указать свою карточку. Счет может быть в долларах или гривнях.

Всю сумму за три месяца – 6660 грн – начислят автоматически на карту через платежную систему PrivatMoney.

Для уточнения адреса подачи заявки на помощь или решение других вопросов необходимо обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру: 0-800-30-77-11 (с 9:00 до 18:00). Можно также написать в Telegram-канал "Выплаты ВПЛ от УВКБ ООН".

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