Шахраї створили фейковий чат-бот, щоб обманювати українських переселенців

Українців закликають не довіряти сумнівним ресурсам та не надавати особисту інформацію

Шахраї обманюють переселенців / Колаж "Сьогодні"

В Україні масово розповсюджують фейковий чат-бот для отримання державної допомоги Е-підтримки у Telegram. Вимушених переселенців попередили про шахраїв.

Про це повідомляє Держспецзв'язок.

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У Telegram розповсюджуються повідомлення з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Далі йде посилання на імітований чат-бот, що веде на фейкову сторінку "ПриватБанку". У ЦПІ зазначають, що у всіх своїх повідомленнях про виплати Центр не давав посилання на жоден чат-бот, наголошуючи, що виплати будуть здійснюватися лише через додаток " Дія"", – йдеться у повідомленні.

Українців закликають не довіряти сумнівним ресурсам та не надавати особисту інформацію.

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Допомога від ООН на картку ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть отримати гроші на свій рахунок. Для цього, при оформленні заявки, потрібно вказати свою картку. Рахунок може бути у доларах чи гривнях.

Всю суму за три місяці – 6660 грн – нарахують автоматично на картку через платіжну систему PrivatMoney.

Для уточнення адреси подання заявки на допомогу або вирішення інших питань необхідно звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН за номером: 0-800-30-77-11 (з 9:00 до 18:00). Можна також написати в Telegram-канал "Виплати ВПО від УВКБ ООН".

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