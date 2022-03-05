Мы помогаем украинской армии защитить суверенитет и победить в этой войне – Ринат Ахметов

Владелец SCM сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны любые контакты

Предприятия SCM помогают и продолжат помогать Украине и украинской армии защитить суверенитет страны и победить в развязанной против нас войне.

Об этом заявил владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии изданию "Украинская правда".

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"Мы помогаем Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять", – завил Ринат Ахметов.

Он подчеркнул, что Украина всегда была мирной страной, но сейчас Россия разрушает украинские города и поселки.

"Безусловно. Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди", – отметил бизнесмен.

Ринат Ахметов сообщил, что сейчас со страной-агрессором Россией разорваны любые контакты. "Сейчас у нас там нет никаких интересов и активов", - подчеркнул Ринат Ахметов.