Ми допомагаємо українській армії захистити суверенітет та перемогти у цій війні – Рінат Ахметов

Власник SCM повідомив, що зараз із країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти

Підприємства SCM допомагають і продовжать допомагати Україні та українській армії захистити суверенітет країни та перемогти у розв'язаній проти нас війні.

Про це заявив власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі виданню "Українська правда".

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"Ми допомагаємо Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям вижити та вистояти", – заявив Рінат Ахметов.

Він наголосив, що Україна завжди була мирною країною, але зараз Росія руйнує українські міста та селища.

"Безумовно. Росія – країна-агресор, а Путін – військовий злочинець. Тому що Україна завжди була мирною країною, і ніколи ні на кого не нападала. А сьогодні в нашій країні руйнують селища, міста та інфраструктуру, гинуть та страждають мирні люди", – зазначив бізнесмен.

Рінат Ахметов повідомив, що зараз із країною-агресором Росією розірвані будь-які контакти. "Зараз у нас там немає жодних інтересів та активів", – наголосив Рінат Ахметов.