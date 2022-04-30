Мы видим сейчас начало конца путинизма – экс-посол США в РФ

Путин совершил огромную ошибку, не рассчитав вторжение в Украину, уверен Майкл МакФол

Майкл МакФол уверен, что Путин падет / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало катастрофой для Путина, и развязанная Россией война уничтожит путинский режим.

Об этом заявил Майкл МакФол, посол США в России в 2011-2014 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

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"Я уверен, что эта война катастрофическая для правительства Путина и для самого Путина. Не знаю, как он падет, но сейчас мы видим начало конца путинизма. Потому что он совершил огромную ошибку, не рассчитав это вторжение в вашу страну", – сказал Макфол.

Он подчеркнул, что Путин находится у власти уже 22 года, и потому обречен на поражение.

"Каждая страна мира, где руководство такое старое и столько находится у власти, обречена. Потому что они не слушают их финансовые министры, они не слушают своих советников, они не слушают премьеров", – сказал он.

По словам дипломата, Путин не слушает никого и уверен, что делает все правильно и это одна из проблем.

Майкл МакФол также подчеркнул, что у Путина нет такой большой поддержки в России, как это пытаются показать провластные пропагандисты.

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Сейчас говорят, что 80% поддерживают Путина. Не верьте этим социологическим опросам. Потому что в стране ГУЛАГ никто вам не говорит правду, когда к ним обращаются с такими опросами. Никто им не скажет", – подчеркнул Майкл МакФол.

Экспосол в Москве также выразил надежду, что после Путина в России будет более "открыт и прозрачный режим".