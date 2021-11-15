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На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
15 ноября, 07:27
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Боевики открывали огонь 11 раз, при этом стреляли не только по позициям ВСУ, но и по мирным жителям
Украинским военным пришлось открывать ответный огонь.
Украинским военным пришлось открывать ответный огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 14 ноября, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате враждебных действий получил ранение водитель-санитар.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Семь раз боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Где стреляли

  • В направлении Невельского – из минометов калибра 120 мм. Под обстрел из артиллерии калибра 122 мм попали окрестности населенного пункта повреждены жилые дома и близлежащая территория. Потерь среди гражданского населения нет.
  • Недалеко Чермалыка – дважды применили противотанковый ракетный комплекс.
  • Вблизи Прицепыловки – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, боевики осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта минами ПОМ-2.
  • В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска открывали огонь из артиллерии калибра 152 мм.
  • Рядом с Екатериновки, что в Луганской области – дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
  • В районе Новолуганского – два раза применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
  • Недалеко Золотого-4 – трижды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
  • В сторону Крымского – дважды из минометов калибра 82 мм и 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
  • Позиции поблизости Новоалександровки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.
  • В направлении Южного обстрел производился из гранатометов разных систем.
  • В Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

Потери ВСУ

В результате вражеских действий ранен водитель-санитар. Кроме того, повреждены два санитарных автомобиля.

"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое" – уточнили в штабе ООС.

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Обстановка 15 ноября

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. На Донбассе пока сохраняется тишина.

Раньше мы писали:

  • В Донецкой области 12 ноября погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
  • В зоне проведения ООС от шарового ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.

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