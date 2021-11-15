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СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі загострення. Бойовики обстріляли будинки мирних жителів та поранили водія-санітара

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
15 листопада, 07:27
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Окупанти відкривали вогонь 11 разів, при цьому стріляли не тільки по позиціях ЗСУ, але і по мирних жителях
Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь.
Українським військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 14 листопада, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Сім разів окупанти використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Де стріляли

  • В напрямку Невельського – мінометів калібру 120 мм. Під обстріл з артилерії калібру 122 мм потрапили околиці населеного пункту - пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.
  • Неподалік Чермалика – двічі застосували протитанковий ракетний комплекс.
  • Поблизу Причепилівки – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування біля населеного пункту мінами ПОМ-2.
  • В бік населеного пункту Оріхове-Донецьке ворожі війська відкривали вогонь з артилерії калібру 152 мм.
  • Біля Катеринівки, що в Луганській області, – двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
  • В районі Новолуганського - два рази застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
  • Неподалік Золотого-4 – тричі відкривали вогонь, використовуючи міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
  • В бік Кримського – двічі з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Позиції поблизу Новоолександрівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
  • В напрямку Південного обстріл здійснювався з гранатометів різних систем.
  • На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрати ЗСУ

Внаслідок ворожих дій поранений водій-санітар. Крім того, пошкоджені два санітарні автомобілі.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", – уточнили в штабі ООС.

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Обстановка 15 листопада

Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. На Донбасі поки зберігається тиша.

Раніше ми писали:

  • На Донеччині 12 листопада загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
  • У зоні проведення ООС від кульового поранення загинула молодший сержант 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова. Захисниці України родом із Херсонської області було лише 24 роки.

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