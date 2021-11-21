Начали склеивать внутренние органы: под Одессой школьник попал в больницу из-за опасной игрушки

Ребенок проглотил сразу четыре магнита, чтобы их достать необходима операция

Под Одессой в больницу попал мальчик, который проглотил четыре магнита. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черноморске Одесской области школьник проглотил магниты. Они застряли в желудке ребенка и начали склеивать внутренние органы.

Об этом сообщили в Facebook Черноморской общеобразовательной школы I-III ступеней № 2.

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Четвероклассник проглотил одновременно четыре магнита. Для того, чтобы вытащить инородные предметы из мальчика, необходимо сделать дорогостоящую операцию с последующей реабилитацией.

"В нашей школе, в четвертом классе, произошла неприятная ситуация. Ребенок проглотил 4 магнитики, которые застряли в желудке и начали склеивать внутренние органы. Операция и реабилитация сложна и дорогостояща. Сейчас очень нужна материальная помощь родителям!", – сообщили на странице школы.

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Магниты в животе у ребенка. Фото: Facebook-страница школы №2 в Черноморске

Опасный челлендж?

Недавно блогеры в TikTok запустили соревнования: они клали один магнитик под язык, второй – на язык – как носят пирсинг.

Под впечатлением вирусных видео дети начали играть с магнитами. Было известно не об одном случае, когда эти магниты глотали.

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Так, шестилетняя девочка проглотила 23 магнитных шарика. Они вызвали рвоту в течение двух суток, и боли в животе.

Девочку отвезли к педиатру, потом – в больницу, где врачи решили, что у нее аппендицит. Однако, приступив к операции по удалению аппендикса, хирурги обнаружили у девочки в кишечнике длинную цепочку из магнитов. После операции у ребенка остался 10-сантиметровый шрам на животе.

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