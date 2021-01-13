Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"

Звезда UFC Конор Макгрегор, являющийся одним из самых богатых и популярных спортсменов мира, опубликовал фото из отеля Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубае, где отдыхал глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий с супругой и сыном.

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Пользователи соцсетей начали активно комментировать фото МакГрегора в белых носках и шлепках и в шутку сравнивать его с Тупицким, который не смог поехать в Буковель:

"Если они встретятся в ринге, то Тупицкий победит. Решением судей. – Тупицкий присвоит себе звание чемпиона мира по UFC, а Конора объявит в розыск. – А в чем разница между ними? В весовых категориях. – Думаю, Александр Николаевич может позволить себе гораздо больше, чем какой то ирландец. – По-моему, Конор, проходя мимо, решил сфоткаться, типа: "Вася сфоткал, типа я тут живу", а живет он где-то в другом месте. – Но Тупицкий скромнее – он не стал постить это в свой инстаграм. – Оба неудачники. Настоящие крутые ребята в Буковеле. -Так оба борцы, только в разных категориях и за разные цели. – Тупицкий может легко притвориться охранником МакГрегора. – Тупицкий тоже носит белые носки под сандали?!".

Ранее сообщалось, что Тупицкий якобы арендует королевскую виллу в отеле Kempinski Palm Jumeirah. Цена подобного жилья составляет более 300 тыс. гривен в сутки. Вилла имеет 4 спальни и отдельный бассейн.

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Журналист Telegram-канала "Карточный Офис" застал судью в ресторане отеля, где подбросил главе КСУ денег на отдых, на что тот ответил, что не так шикарно он отдыхает, как об этом пишут СМИ.

Позже пресс-служба Конституционного суда сообщила, что недельный отдых в Дубае обошелся Тупицкому в 242 тысячи гривен. В эту сумму вошел авиаперелет на троих в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и туробслуживание.

Видео: Сегодня

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