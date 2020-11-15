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Не забыли, а забили: как украинцы нарушали карантин выходного дня (видео)

15 ноября, 00:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Рестораны и магазины все еще надеются, что правительство передумает

В первые сутки карантина выходного дня, когда кафе и ресторанам было запрещено принимать посетителей внутри помещений и должны были закрыться непродуктовые магазины, многие заведения не придерживались новых правил. Мы проследили, как придерживались карантина в крупных городах Украины.

Киев

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В Киеве полиция в результате рейдов в субботу закрыла ресторан и тир в Гидропарке.

Также были уличены в нарушениях новых правил карантина несколько заведений в центре столицы. Причем в некоторых объясняли, что посетители сами садятся за столики, хотя им продают "на вынос".

Вечером в Киеве карантин нарушался даже там, где, на первый взгляд, кафе вроде бы придерживаются правил: вблизи входов тех, кто работал "на вынос" образовались многометровые очереди, в которых совершенно не соблюдалась социальная дистанция.

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Одесса

В Одессе, как сообщают в соцсетях, тоже повсеместно нарушали новые карантинные правила. К примеру в Сеть попало видео развлечений в субботу в одном из одесских клубов.

Нарушения карантина в Одессе

А кто-то решил устроить танцы прямо на улице. Вот так нарушали карантинный запрет на собрания на Приморском бульваре.

Одесса, Приморский бульвар

Днепр

Не удержались от нарушений и жители центра Днепропетровской области. Там также некоторые рестораны решили, что им Кабмин не указ. В частности, как сообщает местное издание "Информатор", по крайней мере четыре заведения принимали посетителей в штатном режиме и от комментариев отказались.

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В один из таких ресторанов днем наведывалась полиция, которая составила протокол, но к вечеру ситуация не изменилась. "У входа запаркованы автомобили, внутри – ужинают несколько десятков людей", – сообщают местные журналисты.

Харьков

В Харькове на несоблюдении карантина выходного дня попался один из магазинов сети косметических и хозтоваров "Простор".

Также правоохранители нагрянули и к конкуренту "Простора" – магазину сети Eva.

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Полицию с жалобой на нарушение карантина вызывали и к гипермаркету сети "Эпицентр" .

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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Киев Одесса Харьков Днепр карантин полиция нарушение
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