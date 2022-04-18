Нет времени на дискуссии по поставкам оружия. Ключевые заявления мировых лидеров об Украине 18 апреля

Западные политики высказались о помощи Украине для сопротивления российской агрессии

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, Матти Маасикас, Марио Драги / Фото: Коллаж: Сегодня

На 54-й день войны, 18 апреля, в Украине ряд западных политиков сделал заявления о нашей стране. Комментировали подачу ответов на опросник для получения "путевки" в ЕС и продолжение агрессии со стороны России.

Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления за этот день.

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Посол ЕС в Украине Матти Маасикас рассказал, что Украина продвинулась на пути в Европейский Союз.

"Еще один шаг на пути Украины в ЕС. Для меня честь получить от президента Зеленского ответа на опросник Еврокомиссии, переданный президентом фон дер Ляен всего 10 дней назад. В чрезвычайные времена требуют чрезвычайных шагов и чрезвычайной скорости", — сказал он.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости прямой помощи Украине.

"Ситуация очень ясна: есть тот, кого атаковали, и есть армия агрессора. Как лучше помочь атакованным? Санкции необходимы, чтобы ослаблять агрессора, но в краткосрочной перспективе они не могут остановить его армию. Для этого нужно прямо помогать украинцам (оружием) – и мы это делаем. Не сделать этого значило бы то же, что сказать сдаться и согласиться на рабство и покорение – это противоречит нашим европейским ценностям. Мы хотим помочь украинцам защитить себя", — сказал он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о передаче Украине оружия.

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"Еще несколько хороших новостей о военной помощи Литвы Украине. На этот раз Литва передала Украине боеприпасы и 120-мм минометы, уже защищающие Украину", — заявил политик.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман также высказалась об оружии для Украины.

"У нас просто нет времени на лишние дискуссии по поставкам оружия. Речь идет об Украине, но и о нас в Европе", — отметила она.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о возвращении посольства страны в украинскую столицу.

"Открытие посольства в ближайшие дни в Киеве станет признаком благосклонности испанского правительства и общества к украинскому народу", — заявил он.

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