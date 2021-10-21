Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Новые эпидемии? В Украине хотят вакцинировать еще от 10 болезней (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 12:44
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Минздрав принял постановление, которое корректирует правила вакцинации детей от 10 опасных болезней
В Украине хотят увеличить число вакцинированных от 10 болезней.
В Украине хотят увеличить число вакцинированных от 10 болезней. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине слишком медленные темпы прививок от 10 инфекционных болезней. Минздрав принял постановление. Оно должно помочь усилить меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава..

Реклама

Благодаря повышению количества вакцинированных удастся предупредить вспышки опасных болезней и дополнительной нагрузке на инфекционные больницы.

Список болезней

В Национальный календарь профилактических прививок внесены вакцины от 10 инфекционных заболеваний:

  • коклюша,
  • дифтерии,
  • столбняка,
  • кори,
  • паротита,
  • краснухи,
  • туберкулеза,
  • гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции),
  • гепатита В,
  • полиомиелита.

Все вакцины можно получить бесплатно.

Реклама

Уровень вакцинации слишком низкий

Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные. По информации Центра общественного здоровья, на 1 сентября лишь 53% детей в первый год жизни получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита, а три дозы прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) – 52,7%.

    Как с этим будут бороться?

    В постановлении "Об усилении мер профилактики вакциноуправляемых инфекций" выделили основные положения:

    Реклама
    • Иммунизация должна и дальше оставаться доступной. Пациенты не должны получать избыточных рекомендаций относительно обследований или диагностики перед проведением прививок.
    • Можно и нужно вводить несколько вакцин одновременно. Это позволит уменьшить количество визитов в больницу.
    • Прививки должны быть организованы с неуклонным соблюдением мер инфекционного контроля. Те, кто приходит в учреждения здравоохранения, чтобы получить профилактические прививки, не должны сидеть в очередях с большим скоплением людей в комнатах ожидания.
    • Дети должны быть в учебных заведениях лишь при наличии сведений о совершенном курсе обязательных профилактических прививок в соответствии с возрастом и Национальным календарем профилактических прививок.
    • Родители и законные представители ребенка имеют право быть рядом с ним во время проведения вакцинации в медпунктах учреждений образования для защиты прав ребенка и предоставления разрешения на медицинское вмешательство.

    Ранее мы писали:

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Подписаться
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    “Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

    Далее по теме

    Все новости
    Украина
    Показать еще
    Реклама
    В тренде
    Прямая трансляция ukraine24
    Смотреть онлайн
    Налогами по цифровизации
    Что будет с 4G и 5G в Украине
    Лови связь!
    Дневник независимости 🇺🇦

    21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

    Погрузиться в тот день
    Короновирус за неделю

    104 325

    заболело за неделю в Украине

    +5%

    Обменка
    Курс гривни Сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    26.21

    Российский рубль (₽)

    0.3694

    Евро (€)

    30.48

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    Реальная мистика 🎃

    Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

    Мир неизведанного
    Гороскоп
    Твой гороскоп на сегодня
    Читать гороскоп
    Украина
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять