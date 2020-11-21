Новым госсекретарем США может стать Тони Блинкен. Кто он и что говорил об Украине

Джо Байден продолжает собирать команду в свою администрацию и уже определился с выбором кандидата на пост государственного секретаря США. Как стало известно, им может стать дипломат-ветеран и давний союзник Байдена Тони Блинкен.
Крым является сомнительной "победой" для России
По информации СМИ, летом 2014 года Тони Блинкен заявил, что Крым является сомнительной "победой" для России.
"Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию…"
Независимое будущее Украины в опасности
А в марте 2015 года он впервые побывал с визитом в Киеве. Эта поездка прошла в рамках турне Блинкена по странам Европы.
"В течение моего визита правительственные чиновники и представители гражданского общества рассказали мне о вызовах, встающими перед ними, а я заверил в неизменной поддержке Соединенных Штатов для Украины, ее правительства и ее народа на пути к демократическому и независимому будущему. Сегодня это будущее в опасности, ведь российская агрессия разоряет Восточную Украину и ставит под угрозу надежду на целостную, свободную и мирную Европу. Если Украина не будет целостной, если все люди, в ней живущие, не будут свободными и если здесь не будет мира, то в определенном смысле и в Европе тоже этого не будет. Нынешний кризис не только ставит под вопрос этот большой европейский строительный проект, но и угрожает верховным принципам международного порядка, который мы все должны защищать. Эти принципы являются фундаментом свободы и стабильности".
Будапештский меморандум 1994 года – отказ РФ
Блинкен сказал, что Соединенные Штаты серьезно относятся к своей роли как стороны, подписавшей Будапештский меморандум 1994 года: "Мы опять подтверждаем наши будапештские обязательства".
"Отказ России от Будапештского меморандума ставит под сомнение ее верность и другим международным соглашениям и подрывает гарантии безопасности, предоставленные другим бывшим ядерным государствам. И пока Россия будет продолжать игнорировать обязательства, взятые в 1994 году, и будет нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, она будет платить за это дополнительную цену".
Участие Украины в программе НАТО
По словам Блинкена, двусторонняя помощь США Украине уже выходит за рамки статуса основного союзника, который не является членом НАТО.
"Если учесть участие Украины в программе НАТО "Партнерство ради мира" и ее особое партнерство с НАТО путем Комиссии НАТО – Украина, то очевидно, что наше сотрудничество никогда не было таким сильным".
Напомним, Тони Блинкен – американский государственный деятель.
- Он родился в семье влиятельных нью-йоркских юристов. Учился в престижной нью-йоркской частной школе Далтона.
- В течение первого президентского срока Барака Обамы в 2009-2013 годах занимал должность советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена.
- А в 2013-2015 годах был заместителем советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах – заместителем государственного секретаря США.
- Уже в 2018 году основал вместе с бывшим помощником министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурнуа консалтинговую фирму.
- Женат на католичке ирландского происхождения Эван Райан.
Результаты пересчета голосов в штате Джорджия подтвердили победу демократа Джо Байдена.
Избирательный штаб Дональда Трампа подал десятки ходатайств с требованием пересчитать голоса в колеблющихся штатах, а он сам регулярно публикует твиты о своей "победе".
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
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