Сенат США затвердив Ентоні Блінкена на посаду держсекретаря. Хто він і що говорив про Україну

У березні 2015 року він вперше побував з візитом у Києві

Джо Байден продовжує збирати команду в свою адміністрацію і вже визначився з вибором кандидата на пост державного секретаря США. Кандидатуру дипломата-ветерана і давнього союзника Байдена Ентоні Блінкена затвердив і Сенат США.

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Але що Блінкен говорив про Україну?

Крим є сумнівною "перемогою" для Росії

За інформацією ЗМІ, влітку 2014 року Тоні Блінкен заявив про те, що Крим є сумнівною "перемогою" для Росії.

"Україна більше об'єднана в своїй прозахідній орієнтації, а сам Крим стає мертвим вантажем для російської економіки. Він вимагатиме як мінімум 7 млрд доларів на рік на підтримку бюджету і виплату пенсій, 15-16 млрд доведеться вкласти в інфраструктуру – і росіяни самі запитують, чому ці гроші не вкладають в Росію..."

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Незалежне майбутнє України в небезпеці

А в березні 2015 року він вперше побував з візитом у Києві. Ця поїздка пройшла в межах турне Блінкена країнами Європи.

"Протягом мого візиту урядовці та представники громадянського суспільства розповіли мені про виклики, які постають перед ними, а я запевнив у незмінній підтримці Сполучених Штатів для України, її уряду та її народу на шляху до демократичного і незалежного майбутнього. Сьогодні це майбутнє в небезпеці, адже російська агресія руйнує Східну Україну і ставить під загрозу надію на цілісну, вільну і мирну Європу. Якщо Україна не буде цілісною, якщо всі люди, що в ній живуть, чи не будуть вільними і якщо тут не буде миру, то в певному сенсі і в Європі теж цього не буде. Нинішня криза не тільки ставить під сумнів цей великий європейський будівний проєкт, а й загрожує верховним принципам міжнародного порядку, який ми всі повинні захищати. Ці принципи є фундаментом свободи і стабільності".

Будапештський меморандум 1994 року – відмова РФ

Блінкен сказав, що Сполучені Штати серйозно ставляться до своєї ролі як сторони, що підписала Будапештський меморандум 1994 року: "Ми знову підтверджуємо наші будапештські зобов'язання".

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"Відмова Росії від Будапештського меморандуму ставить під сумнів її вірність і іншим міжнародним угодам та підриває гарантії безпеки, надані іншим колишнім ядерним державам. І поки Росія продовжуватиме ігнорувати зобов'язання, взяті в 1994 році, і порушуватиме суверенітет і територіальну цілісність України, вона буде платити за це додаткову ціну".

Участь України в програмі НАТО

За словами Блінкена, двостороння допомога США Україні вже виходить за межі статусу основного союзника, який не є членом НАТО.

"Якщо врахувати участь України в програмі НАТО "Партнерство заради миру" та її особливе партнерство з НАТО шляхом Комісії НАТО – Україна, то очевидно, що наша співпраця ніколи не була такою сильною".

Нагадаємо, Тоні Блінкен – американський державний діяч.

Він народився в родині впливових нью-йоркських юристів. Навчався у престижній нью-йоркській приватній школі Далтона.

Протягом першого президентського терміну Барака Обами в 2009-2013 роках обіймав посаду радника з національної безпеки віцепрезидента Джо Байдена.

А в 2013-2015 роках був заступником радника з національної безпеки президента США, в 2015-2017 роках – заступником державного секретаря США.

Уже в 2018 році заснував разом з колишньою помічницею міністра оборони США з політичних питань Мішель Флурнуа консалтингову фірму.

Одружений з католичкою ірландського походження Еван Раян.

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Також ми писали, що Ентоні Блінкен підтримує надання Україні летальної оборонної зброї.

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