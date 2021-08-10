Объявлено штормовое предупреждение в шести областях: где ждать ухудшения погоды

В нескольких областях страны ожидается осложнение погодных условий, сильный ветер и град могут снова натворить беды

Украинцев ждет непогода. Коллаж "Сегодня"

В Украину вернулись грозы и сегодня мокро будет практически везде. Но особенно будет бушевать непогода на востоке и юго-востоке – там объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

10 августа на всем востоке, в Запорожской и Херсонской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также в восточных, Сумской, Киевской, Черновицкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В будущем от погоды будут новые сюрпризы

В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее говорил, что "мы находимся на краю пропасти".

В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", Харьков накрыла ледяная буря. Синоптики объяснили, откуда взялись такие крупные льдинки, а жители города в шоке от неожиданного прихода зимы в августе.

А на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег, на дорогах образовались пробки.

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