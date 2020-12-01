Обыски СБУ на Закарпатье: глава МИД Венгрии вызвал посла Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, чтобы выразить свое недовольство по поводу обысков у лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатской области.
Об этом заявил Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп ради того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве", – сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия будет в дальнейшем блокировать членство Украины в НАТО.
Отметим, после того, как в Закарпатской области СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, Венгрия намерена обратиться в НАТО с жалобой на действия Украины относительно закарпатских венгров.
Отмечается, что этот иностранный благотворительный фонд мог пропагандировать так называемую "Великую Венгрию". Также, по информации СБУ, он мог вмешиваться во внутренние дела Украины и вредить государственной безопасности страны.
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