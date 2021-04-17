Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский

Он занимал активную гражданскую позицию, был нардепом нескольких созывов, возглавлял Национальный союз писателей и написал при жизни несколько десятков романов и сборников

В субботу, 17 апреля, стало известно, что на 79-м году жизни скончался известный украинский писатель и политик Владимир Яворивский.

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Об этом сообщил депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Телишевский.

"Отошел в вечность Владимир Яворивский – украинский писатель, политический деятель, один из создателей украинской независимости. Соболезнования родным и близким! Вечная память..." - написал Телишевский.

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Владимир Яворивский родился 11 октября 1942 в селе Текловка Винницкой области. При жизни стал известным украинским писателем, занимал активную гражданскую позицию и был нардепом I, IV-VII созывов. Яворивский – один из основателей Народного движения Украины в 1989 г.., борцов за независимость Украины. С октября 2001-го по ноябрь 2011 года возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Автор более 10 романов, более 20 сборников рассказов, очерков, повестей. Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год).

На Первом канале украинского радио Национальной радиокомпании Украины вел еженедельную радиопередачу "20 минут с Владимиром Яворивским", посвященную актуальным проблемам патриотизма и национального движения в Украине.

Ранее мы сообщали, что 13 апреля умер известный украинский скульптор, педагог, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, народный художник Украины, почетный гражданин Киева, председатель Национального союза художников Украины Владимир Чепелик.

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