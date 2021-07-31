Українська
$ 26,89
31,92
  1. Последние новости Украины

Он "гопник". Милованов назвал причину драки с Данилюком

31 июля 2021 11:47

Виктория Барановская Виктория Барановская

Советник председателя ОП заявил, что экс-министр финансов ударил его за отстранение от конкурса на должность главы Бюро Экономической Безопасности

Милованов - председатель конкурсной комиссии по отбору председателя Бюро Экономической Безопасности, а Данилюк один из кандидатов на должность / Фото: коллаж "Сегодня"

Милованов - председатель конкурсной комиссии по отбору председателя Бюро Экономической Безопасности, а Данилюк один из кандидатов на должность / Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы ОП Тимофей Милованов, который прямо на праздновании дня рождения подрался с министром финансов Украины (2016-2018) Александром Данилюком, рассказал, почему между двумя политиками вспыхнул конфликт.

Реклама

Об этом он написал в Facebook.

Милованов объяснил, что он председатель конкурсной комиссии по отбору председателя Бюро Экономической Безопасности, а Данилюк один из кандидатов на должность. Однако комиссия отстранила его от конкурса, за что экс-министр финансов и ударил советника главы ОП.

"Кандидат говорит что он реформатор, на комиссию оказывалось давление чтобы его отстранить А на самом деле – давление оказывает сам реформатор. И тогда это не реформатор, а гопник Так делали в 90-х. Били чиновников когда они принимали "не те" решения", – написал Милованов.

По его словам, на данном этапе многие кандидаты пытаются разбалансировать конкурс, чтобы отсрочить запуск новой службы и внедрение важной реформы.

"Мой совет таким кандидатам: внимательно читать закон и выполнять его, или нанять юристов, если не хватает своей компетенции. И вести борьбу не в ФБ или физически, а в правовом поле. Просьба ко всем органам: не политизировать конкурс и действовать в рамках своих полномочий и строго по закону", – заявил Милованов.

Советник председателя ОП также добавил к сообщению приглашение на вечеринку – Данилюк пригласил его лично.

Реклама

.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Ранее мы писали, что Данилюк ударил Милованова на праздновании своего дня рождения. Сначала советник главы ОП опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото, а через пару часов у них произошел конфликт.

Реклама

Также напомним, это не первая драка в Раде. В декабре 2019-го подрались Гео Лерос и Максим Бужанский. Причиной для конфликта стала переписка Лероса с "слугой" Ириной Верещук, которую Гео якобы оскорбил в внутрифракционном чате. За нее вступился Максим Бужанский, который потребовал от Лероса извинений. Все закончилось дракой на галерке в зале заседаний.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погодыУкраина
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угроза
Доллар катится вниз на межбанке, но над гривней нависла угрозаФинансы
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступлении
Убийство девочки под Харьковом. 13-летний подросток признался в преступленииХарьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять