"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье": Степанов ответил Садовому на "отмену" выходных во Львове

Львовский городской совет попытался обойти ограничения карантина выходного дня, отменив выходные до 30 ноября. Однако объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", – заявил он.

По его словам, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника. Поэтому решение Львова отменить выходные не поможет избежать карантина выходного дня.

Новость дополняется...

Реклама

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама