Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье": Степанов ответил Садовому на "отмену" выходных во Львове

13 ноября, 23:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Решение Львова отменить выходные не поможет избежать карантина выходного дня

Львовский городской совет попытался обойти ограничения карантина выходного дня, отменив выходные до 30 ноября. Однако объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", – заявил он.

В тренде
На выходных "карантиним" дома: на улице будет холодно и даже мокрый снег

По его словам, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника. Поэтому решение Львова отменить выходные не поможет избежать карантина выходного дня.

Новость дополняется...

Реклама

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов карантин коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в
Главврач рассказал, сколько Зеленский платит за лечение в "Феофании"Политика
Зеленский и Ермак попали в больницу
Зеленский и Ермак попали в больницуПолитика
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозы
Народный синоптик рассказал, когда ударят сильные морозыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять