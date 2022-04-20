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От создателей Switchblade! Украина получит в подарок сотню беспилотников Quantix Recon

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20 апреля, 17:33
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Подаренные беспилотные авиационные системы Quantix Recon будут отправлены на этой неделе
На следующей неделе в Украину приедут дроны
На следующей неделе в Украину приедут дроны / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания АeroVironment передала Министерству обороны Украины более 100 беспилотных авиационных комплексов Quantix Recon.

Об этом сообщают на официальном сайте компании.

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Подаренные беспилотные авиационные системы Quantix Recon будут отправлены на этой неделе, заявили в АeroVironment. Услуги по оперативному обучению для переданных в дар систем также будут предоставляться бесплатно.

Дроны передали послу и военному атташе в посольстве Украины председателем, президентом и главным исполнительным директором AeroVironment Вахидом Наваби во время личной встречи на прошлой неделе.

"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", – сказал Наваби.

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Пожертвование не зависит от других систем, которые уже предоставляются Украине правительством США, добавляют в AeroVironment.

Про AeroVironment и Quantix Recon

Отметим, что AeroVironment, Inc. – мировой лидер в области интеллектуальных многодисциплинарных роботизированных систем. ,

Беспилотный летательный аппарат Quantix Recon – это легкое, легко развертываемое, полностью автоматизированное разведывательное решение, которое по требованию предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры с географической привязкой высокого разрешения.

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Благодаря своей уникальной гибридной конструкции с вертикальным взлетом и посадкой Quantix Recon сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки мультироторного дрона с дальностью полета, скоростью и эффективностью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом. Благодаря полностью автоматизированному управлению полетом БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километров или 20 погонных километров за 45-минутный полет с одной батареей.

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
Список на сегодня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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