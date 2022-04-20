От создателей Switchblade! Украина получит в подарок сотню беспилотников Quantix Recon

Подаренные беспилотные авиационные системы Quantix Recon будут отправлены на этой неделе

На следующей неделе в Украину приедут дроны / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания АeroVironment передала Министерству обороны Украины более 100 беспилотных авиационных комплексов Quantix Recon.

Об этом сообщают на официальном сайте компании.

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Подаренные беспилотные авиационные системы Quantix Recon будут отправлены на этой неделе, заявили в АeroVironment. Услуги по оперативному обучению для переданных в дар систем также будут предоставляться бесплатно.

Дроны передали послу и военному атташе в посольстве Украины председателем, президентом и главным исполнительным директором AeroVironment Вахидом Наваби во время личной встречи на прошлой неделе.

"Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться влиянию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку удаленных, недоступных областей динамично меняющегося поля боя", – сказал Наваби.

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Пожертвование не зависит от других систем, которые уже предоставляются Украине правительством США, добавляют в AeroVironment.

Про AeroVironment и Quantix Recon

Отметим, что AeroVironment, Inc. – мировой лидер в области интеллектуальных многодисциплинарных роботизированных систем. ,

Беспилотный летательный аппарат Quantix Recon – это легкое, легко развертываемое, полностью автоматизированное разведывательное решение, которое по требованию предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры с географической привязкой высокого разрешения.

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Благодаря своей уникальной гибридной конструкции с вертикальным взлетом и посадкой Quantix Recon сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки мультироторного дрона с дальностью полета, скоростью и эффективностью беспилотного летательного аппарата с неподвижным крылом. Благодаря полностью автоматизированному управлению полетом БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километров или 20 погонных километров за 45-минутный полет с одной батареей.

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