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Пес Патрон получил премию на Каннском кинофестивале

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28 мая, 02:10
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Эту премию вручают в Каннах лучшей собаке, снявшейся в фильме-участнике кинофестиваля
Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Коллаж "Сегодня"
Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Коллаж "Сегодня"

В пятницу, 27 мая, псу Патрону, который помогает обнаруживать взрывные устройства, оставленные российскими военными, получил Каннскую премию Palm Dog Award.

Об этом сообщили на сайте Госкино Украины.

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Также информация б этом есть на странице Патрона в Инстаграм.

"Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian! При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Но реальность пока не та. Во время награждения речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В ней он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Чем больше оружия сейчас, тем меньше времени у врага, чтобы заминировать наши территории. Я благодарен за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: новость о победе Украины", – говорится на странице.

Отметим, эту премию вручают в Каннах лучшей собаке, снявшейся в фильме-участнике кинофестиваля. Это ежегодное неофициальное шоу наград было начато в 2001 году журналистом Тоби Роузом, вдохновленным его собственным французским фокстерьером Маттли, и ныне любимым для всех удовольствием в предпоследний день работы Каннского кинофестиваля.

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Украинского любимца Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками.

Главную награду выиграл Брит – серебристый пудель из фильма Военный пони Джины Гаммелл и Райли Кео.

Что известно о Патроне?

Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

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Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненько, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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