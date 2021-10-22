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Под Днепром устроили стрельбу в BMW, два человека ранены

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 15:23
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Мужчина расстрелял водителя и пассажира автомобиля, а потом угнал его
Под Днепром устроили стрельбу в автомобиле.
Под Днепром устроили стрельбу в автомобиле. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области произошла стрельба в автомобиле. В результате двое человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подробности инцидента

Преступление произошло 21 октября в пгт Куриловка Петриковского района. Информация о стрельбе поступила около 13:00.

В автомобиле BMW X5 произошел конфликт между тремя мужчинами. В результате 38-летний нападающий ранил водителя и пассажира автомобиля из травматического пистолета. Затем он завладел их автомобилем и скрылся с места преступления.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

Машина, в которой произошла стрельба. Фото: полиция

Спецоперация

В ходе специальной полицейской операции правоохранители нашли похищенную машину брошенной в селе Елизаветовка. Во время дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель пгт Каменское.

Сегодня около 9:00 злоумышленника удалось удалось задержать. Его доставили в отделение полиции в Днепре для установления всех обстоятельств преступления.

Наказание для стрелка

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух человек) Уголовного кодекса Украины. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.

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