Под Днепром устроили стрельбу в BMW, два человека ранены

В Днепропетровской области произошла стрельба в автомобиле. В результате двое человек получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Подробности инцидента
Преступление произошло 21 октября в пгт Куриловка Петриковского района. Информация о стрельбе поступила около 13:00.
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В автомобиле BMW X5 произошел конфликт между тремя мужчинами. В результате 38-летний нападающий ранил водителя и пассажира автомобиля из травматического пистолета. Затем он завладел их автомобилем и скрылся с места преступления.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Машина, в которой произошла стрельба. Фото: полиция
Спецоперация
В ходе специальной полицейской операции правоохранители нашли похищенную машину брошенной в селе Елизаветовка. Во время дальнейших оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель пгт Каменское.
Сегодня около 9:00 злоумышленника удалось удалось задержать. Его доставили в отделение полиции в Днепре для установления всех обстоятельств преступления.
Наказание для стрелка
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух человек) Уголовного кодекса Украины. За это можно получить до 15 лет тюрьмы.
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