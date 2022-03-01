Погода и война: в марте зима вернется в Украину

Когда придет весна, и как правильно одеваться тем, кто прячется в убежище или уезжает в эвакуацию

Ну, наконец-то весна! Пришла она с мокрым снегом, но это даже хорошо: на заснеженных полях нашим бойцам лучше видно цели – танки и пехоту наступающих российских агрессоров. Световой день стал длиннее в марте еще на час, теперь он 11 часов, а значит вражеским диверсантам труднее прятаться под покровом ночи.

Надолго ли вернулась зима и когда начнет теплеть, разобрались "Сегодня".

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Укргидрометцентр: Месяц будет теплым и сухим

По прогнозам Укргидрометцентра, нынешний март окажется более теплым и сухим, чем прошлогодний. Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-6 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 21-37 мм, в горных районах 35-69 мм, что меньше нормы. В основном это будут дожди, снега выпадет мало, в первой половине месяца.

По данным многолетних наблюдений, среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в Закарпатье и в горных районах 56-106 мм, на высокогорье до 135 мм.

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Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 37 градусов мороза (на высокогорье Карпат), на 2 градуса теплее, чем в феврале, в южных регионах и на Закарпатье термометр в марте не опускался ниже 23 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры в марте – 29 градусов тепла (на 5 градусов выше, чем в феврале), в Карпатах – 15 градусов тепла.

Синоптики Укргидрометцентра уверены: серьезных морозов больше не будет. Но так как март – переходный месяц от холода к теплу, то погода прогнозируется нестабильной. Возможны краткосрочные похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями. Ожидается, что в начале второй половины марта наступит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. Это "по науке" и означает приход метеорологической весны. В Киеве уже началась метеорологическая весна.

Погодные сайты: Придется еще померзнуть

Обобщенный прогноз погодных сайтов на март показывает, что месяц ожидается по-настоящему весенним. Но в первую неделю еще придется померзнуть.

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Начнем обзор погоды с регионов, где происходят активные боевые действия. Это север, восток и юг Украины. На севере сейчас под интенсивным вражеским огнем Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области. Здесь первая неделя марта ожидается слякотной, с дождем и мокрым снегом. Днем температура плюсовая, 2-3 градуса тепла, ночью морозы до -5 градусов. На Сумщине осадки задержатся до 10-12 марта. После 10-го во всех этих областях похолодает ночью до -10 градусов, днем до -1-2 градусов. Но с 15-16 марта весна начнет активно вступать в свои права, погода станет более солнечной, потеплеет днем до +10, ночные морозы уйдут.

На востоке агрессоры варварски бомбят и обстреливают мирный Харьков, ведут активные бои на линии соприкосновения в ОРДЛО. В первую половину марта здесь будет по-зимнему холодно, после 10-го числа Харьковщину, Луганщину, Донбасс накроют снегопады. Но, в отличие от севера страны, морозы не будут сильными, ночью не более -5 градусов. Заметно теплеть начнет ближе к 20 марта, и зима больше не вернется.

Сражающийся юг Украины – это Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области. Здесь погода с первых дней марта ожидается более весенней: мороза и снега нет, местами небольшие дожди. Температура +5 и выше, к концу месяца синоптики обещают до +15 тепла. Даже прогнозируемое похолодание 10-13 марта южан почти не затронет.

На западе Украины, включая расположенные севернее Волынь и Ровенщину, первая декада марта ожидается более теплой и заметно более мокрой, чем в остальных регионах. Дожди с мокрым снегом, накроют Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, Буковину и Закарпатье. Непогода уйдет после 12-13 марта и до конца месяца погода будет мартовской: без морозов и почти без осадков, переменная облачность днем и небо с тучами ночью.

Наконец, "центральный пояс" – от Винницкой до Днепропетровской областей. Здесь первые 10-12 дней марта окажутся холодными, как и северные. Особенно будет лютовать зима в Черкасской и Полтавской областях: частые дожди с мокрым снегом, ночные морозы до -10 градусов, днем не выше +3. Заметно потеплеет лишь после 15 марта, до +8-10. Но дождей будет немало, через два дня на третий.

Как видим, прогноз Укргидрометцентра и интернет-прогнозы на март отличаются, прежде всего в части осадков. Интернет-синоптики видят первый весенний месяц более мокрым, чем специалисты погодного ведомства. Но их расчеты совпадают в том, что во второй половине марта уже ощутимо запахнет весной.

Экипировка беженца

Главная ошибка многих, кто надолго покидает дом – они одеваются без запаса на случай возможного похолодания или ночевки вне теплого помещения. В итоге – простужаются и заболевают.

Несколько простых советов для тех, кто много часов сидит неподвижно в бомбоубежище (метро) либо стал беженцем.

- Одежда должна соответствовать не текущей погоде на улице, а более холодной.

- Правильно, если одежда будет многослойной: не теплые брюки, а потоньше плюс под ними белье или спортивные треники, сверху футболка, рубашка, два свитера, тонкий и толстый, куртка с капюшоном и ветровка от дождя.

- Обязательно головной убор, а лучше два-три: на случай потери или необходимости поделиться. Оптимально – пара вязаных шапочек и блайзер с козырьком от солнца.

- Обувь – максимально теплая и прочная, на меху, две пары носков. Чем больше будет с собой запасных носков, тем лучше, ноги должны быть сухими и теплыми.

- Не забудьте о перчатках: две пары, одна про запас.

- Все сразу на себя одевать не надо, мелкие и запасные вещи сложите в рюкзак, руки должны быть свободны.

- Женщинам лучше подойдет одежда унисекс, а не юбка или платье.