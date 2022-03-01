Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Погода и война: в марте зима вернется в Украину

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 13:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда придет весна, и как правильно одеваться тем, кто прячется в убежище или уезжает в эвакуацию

Ну, наконец-то весна! Пришла она с мокрым снегом, но это даже хорошо: на заснеженных полях нашим бойцам лучше видно цели – танки и пехоту наступающих российских агрессоров. Световой день стал длиннее в марте еще на час, теперь он 11 часов, а значит вражеским диверсантам труднее прятаться под покровом ночи.

Надолго ли вернулась зима и когда начнет теплеть, разобрались "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Погода на 2022 год: подробный прогноз на все четыре сезона

Укргидрометцентр: Месяц будет теплым и сухим

По прогнозам Укргидрометцентра, нынешний март окажется более теплым и сухим, чем прошлогодний. Средняя месячная температура воздуха предполагается 1-6 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 21-37 мм, в горных районах 35-69 мм, что меньше нормы. В основном это будут дожди, снега выпадет мало, в первой половине месяца.

По данным многолетних наблюдений, среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в Закарпатье и в горных районах 56-106 мм, на высокогорье до 135 мм.

Реклама

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 37 градусов мороза (на высокогорье Карпат), на 2 градуса теплее, чем в феврале, в южных регионах и на Закарпатье термометр в марте не опускался ниже 23 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры в марте – 29 градусов тепла (на 5 градусов выше, чем в феврале), в Карпатах – 15 градусов тепла.

Синоптики Укргидрометцентра уверены: серьезных морозов больше не будет. Но так как март – переходный месяц от холода к теплу, то погода прогнозируется нестабильной. Возможны краткосрочные похолодания, которые будут чередоваться с потеплениями. Ожидается, что в начале второй половины марта наступит устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов в сторону повышения. Это "по науке" и означает приход метеорологической весны. В Киеве уже началась метеорологическая весна.

Погодные сайты: Придется еще померзнуть

Обобщенный прогноз погодных сайтов на март показывает, что месяц ожидается по-настоящему весенним. Но в первую неделю еще придется померзнуть.

Реклама

Начнем обзор погоды с регионов, где происходят активные боевые действия. Это север, восток и юг Украины. На севере сейчас под интенсивным вражеским огнем Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области. Здесь первая неделя марта ожидается слякотной, с дождем и мокрым снегом. Днем температура плюсовая, 2-3 градуса тепла, ночью морозы до -5 градусов. На Сумщине осадки задержатся до 10-12 марта. После 10-го во всех этих областях похолодает ночью до -10 градусов, днем до -1-2 градусов. Но с 15-16 марта весна начнет активно вступать в свои права, погода станет более солнечной, потеплеет днем до +10, ночные морозы уйдут.

На востоке агрессоры варварски бомбят и обстреливают мирный Харьков, ведут активные бои на линии соприкосновения в ОРДЛО. В первую половину марта здесь будет по-зимнему холодно, после 10-го числа Харьковщину, Луганщину, Донбасс накроют снегопады. Но, в отличие от севера страны, морозы не будут сильными, ночью не более -5 градусов. Заметно теплеть начнет ближе к 20 марта, и зима больше не вернется.

Сражающийся юг Украины – это Одесская, Херсонская, Николаевская и Запорожская области. Здесь погода с первых дней марта ожидается более весенней: мороза и снега нет, местами небольшие дожди. Температура +5 и выше, к концу месяца синоптики обещают до +15 тепла. Даже прогнозируемое похолодание 10-13 марта южан почти не затронет.

На западе Украины, включая расположенные севернее Волынь и Ровенщину, первая декада марта ожидается более теплой и заметно более мокрой, чем в остальных регионах. Дожди с мокрым снегом, накроют Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую области, Буковину и Закарпатье. Непогода уйдет после 12-13 марта и до конца месяца погода будет мартовской: без морозов и почти без осадков, переменная облачность днем и небо с тучами ночью.

Наконец, "центральный пояс" – от Винницкой до Днепропетровской областей. Здесь первые 10-12 дней марта окажутся холодными, как и северные. Особенно будет лютовать зима в Черкасской и Полтавской областях: частые дожди с мокрым снегом, ночные морозы до -10 градусов, днем не выше +3. Заметно потеплеет лишь после 15 марта, до +8-10. Но дождей будет немало, через два дня на третий.

Как видим, прогноз Укргидрометцентра и интернет-прогнозы на март отличаются, прежде всего в части осадков. Интернет-синоптики видят первый весенний месяц более мокрым, чем специалисты погодного ведомства. Но их расчеты совпадают в том, что во второй половине марта уже ощутимо запахнет весной.

Экипировка беженца

Главная ошибка многих, кто надолго покидает дом – они одеваются без запаса на случай возможного похолодания или ночевки вне теплого помещения. В итоге – простужаются и заболевают.

Несколько простых советов для тех, кто много часов сидит неподвижно в бомбоубежище (метро) либо стал беженцем.

- Одежда должна соответствовать не текущей погоде на улице, а более холодной.

- Правильно, если одежда будет многослойной: не теплые брюки, а потоньше плюс под ними белье или спортивные треники, сверху футболка, рубашка, два свитера, тонкий и толстый, куртка с капюшоном и ветровка от дождя.

- Обязательно головной убор, а лучше два-три: на случай потери или необходимости поделиться. Оптимально – пара вязаных шапочек и блайзер с козырьком от солнца.

- Обувь – максимально теплая и прочная, на меху, две пары носков. Чем больше будет с собой запасных носков, тем лучше, ноги должны быть сухими и теплыми.

- Не забудьте о перчатках: две пары, одна про запас.

- Все сразу на себя одевать не надо, мелкие и запасные вещи сложите в рюкзак, руки должны быть свободны.

- Женщинам лучше подойдет одежда унисекс, а не юбка или платье.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день шестой. Штурм Херсона, вступление в ЕС и новые санкции для РФ – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

История подвигов
1 марта. "Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 5 дней он сбил 16 самолетов...
Слава Україні!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять