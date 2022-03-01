Погода та війна: у березні зима повернеться до України

Коли прийде весна, і як правильно одягатися тим, хто рятується у бомбосховищі чи їде в евакуацію

Ну, нарешті весна! Прийшла вона з мокрим снігом, але це навіть добре: на засніжених полях нашим бійцям краще видно цілі – танки та піхоту російських агресорів, що наступають. Світловий день подовжився до березня ще на годину, тепер він 11 годин, отже ворожим диверсантам важче ховатися під прикриттям ночі.

Чи надовго повернулася зима і коли почне теплішати, розібралися "Сьогодні".

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Укргідрометцентр: місяць буде теплим і сухим

За прогнозами Укргідрометцентру, нинішній березень виявиться теплішим і сухішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 1-6 градусів тепла, що на 1-1,5 градуси вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 21-37 мм, у гірських районах 35-69 мм, що менше за норму. Переважно це будуть дощі, снігу випаде мало, у першій половині місяця.

За даними багаторічних спостережень, середня місячна кількість опадів становить 26-51 мм, на Закарпатті та у гірських районах 56-106 мм, на високогір'ї до 135 мм.

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Абсолютний мінімум температури повітря у березні становить 37 градусів морозу (на високогір'ї Карпат), на 2 градуси тепліше, ніж у лютому, у південних регіонах та на Закарпатті термометр у березні не опускався нижче 23 градусів морозу. Абсолютний максимум температури у березні – 29 градусів тепла (на 5 градусів вище, ніж у лютому), у Карпатах – 15 градусів тепла.

Синоптики Укргідрометцентру упевнені: серйозних морозів більше не буде. Але оскільки березень – перехідний місяць від холоду до тепла, то погода прогнозується нестабільною. Можливі короткострокові похолодання, які чергуватимуться з потепліннями. Очікується, що на початку другої половини березня настане стійкий перехід середньодобової температури повітря через нуль градусів у бік підвищення. Це "за наукою" і означає прихід метеорологічної весни. У Києві вже почалася метеорологічна весна.

Погодні сайти: доведеться ще померзнути

Узагальнений прогноз погодних сайтів на березень показує, що місяць очікується по-справжньому весняним. Але першого тижня ще доведеться померзнути.

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Почнемо огляд погоди із регіонів, де відбуваються активні бойові дії. Це північ, схід та південь України. На півночі зараз під інтенсивним ворожим вогнем Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області. Тут перший тиждень березня очікується сльота, з дощем і мокрим снігом. Вдень температура плюсова, 2-3 градуси тепла, вночі морози -5 градусів. На Сумщині опади затримаються до 10-12 березня. Після 10-го у всіх цих областях похолодає вночі до -10 градусів, вдень до -1-2 градусів. Але з 15-16 березня весна почне активно вступати у свої права, погода стане сонячнішою, потеплішає вдень до +10, нічні морози підуть.

На сході агресори варварськи бомбардують і обстрілюють мирний Харків, ведуть активні бої на лінії зіткнення в ОРДЛО. У першу половину березня тут буде по-зимовому холодно, після 10 числа Харківщину, Луганщину, Донбас накриють снігопади. Але, на відміну півночі країни, морози не очікуються сильними, вночі трохи більше -5 градусів. Помітно потеплішає ближче до 20 березня, і зима вже не повернеться.

Південь України – це Одеська, Херсонська, Миколаївська та Запорізька області. Тут погода з перших днів березня очікується більш весняною: морозу та снігу немає, місцями невеликі дощі. Температура +5 та вище, до кінця місяця синоптики обіцяють до +15 тепла. Навіть прогнозоване похолодання 10-13 березня жителів півдня майже не торкнеться.

На заході України, включаючи розташовані північніше Волинь і Рівненщину, перша декада березня очікується теплішою і помітно мокрішою, ніж у решті регіонів. Дощі з мокрим снігом накриють Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську області, Буковину та Закарпаття. Негода піде після 12-13 березня і до кінця місяця погода буде березневою: без морозів та майже без опадів, мінлива хмарність удень та небо з хмарами вночі.

Нарешті, "центральний пояс" областей – від Вінниччини до Дніпропетровщини. Тут перші 10-12 днів березня будуть холодними, як і на півночі. Особливо лютуватиме зима у Черкаській та Полтавській областях: часті дощі з мокрим снігом, нічні морози до -10 градусів, вдень не вище +3. Помітно потеплішає лише після 15 березня, до +8-10. Але дощів буде чимало, за два дні на третій.

Як бачимо, прогноз Укргідрометцентру та інтернет-прогнози на березень відрізняються, насамперед у частині опадів. Інтернет-синоптики бачать перший весняний місяць мокрішим, ніж фахівці погодного відомства. Але їхні розрахунки співпадають у тому, що у другій половині березня вже відчутно запахне весною.

Екіпірування біженця

Головна помилка багатьох, хто надовго залишає будинок – вони одягаються без запасу на випадок можливого похолодання чи ночівлі поза теплим приміщенням. У результаті – застуджуються та хворіють.

Декілька простих порад для тих, хто багато годин сидить нерухомо в бомбосховищі (метро) або став біженцем.

- Одяг повинен відповідати не поточній погоді на вулиці, а холоднішій.

- Правильно, якщо одяг буде багатошаровим: не теплі штани, а тонші плюс під ними білизна або спортивні треники, зверху футболка, сорочка, два светри, тонкий та товстий, куртка з капюшоном та вітровка від дощу.

- Обов'язково головний убір, а краще два-три: на випадок втрати чи потреби поділитися. Оптимально – пара в'язаних шапочок та блайзер із козирком від сонця.

- Взуття – максимально тепле та міцне, на хутрі, дві пари шкарпеток. Чим більше буде із собою запасних шкарпеток, тим краще ноги повинні бути сухими і теплими.

- Не забудьте про рукавички: дві пари, одна про запас.

- Все відразу на себе одягати не треба, дрібні та запасні речі складіть у рюкзак, руки мають бути вільні.

- Жінкам краще підійде одяг унісекс, а не спідниця чи сукня.