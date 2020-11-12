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Полмиллиона больных COVID-19 с начала эпидемии: онлайн-брифинг Минздрава

12 ноября, 09:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки в Украине снова зафиксировано рекордное количество новых заразившихся

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране. На нем выступят глава ведомства Максим Степанов и его заместитель, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Как стало известно, по состоянию на утро 12 ноября в Украине подтвердили 11 057 новых случаев заражения коронавирусом (500 865 с начала эпидемии). За среду умерли 198 украинцев (9145 с начала эпидемии), а выздоровели 6235 человек (227 694 с начала эпидемии).

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Тем временем в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную – вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для оранжевой зоны. Читайте подробней, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Но главное новшество от правительства – введение карантина выходного дня. Новые жесткие ограничения коснуться только субботы и воскресенья, почти все будет закрыто, однако общественный транспорт будет ходить в обычном режиме. Как будет работать жесткий карантин на выходных.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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