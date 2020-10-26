Потеря кадров, или Как Украина платит за нехватку эпидемиологов

В стране не осталось ни одного медико-профилактического факультета, которые учили эпидемиологов

Инфекционная больница в Коломые на Прикарпатье осталась без врачей. Почти все на прошлой неделе заболели коронавирусом. Руководитель медучреждения – тоже. Пациентов лечит средний и младший медперсонал. Получается, что эпидемия существуют, а эпидемиологов нет! Около 5000 вакансий. В прошлом году медицинские вузы не выполнили план приема на обучение почти на тысячу мест.

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Официальная версия властей по нехватке врачей в том, что, мол, молодежь считает профессию непрестижной из-за унизительно маленькой зарплаты. Но разве только в этом проблема?

"В Украине была довольно сильная система противодействия инфекционным болезням. Эпидемиологи побороли все самые страшные болячки на территории страны. Холеру в 90-х, – говорит профессор, проректор по последипломному образованию Киевского медицинского университета Светлана Доан. – Очень были важны исследования воды. На чистоту. Определение холерных вибрионов в различных объектах окружающей среды. То, что послужило фактором передачи".

"Военнизированная охрана – 5 тысяч военных – это локализовалось очень быстро. И люди даже массово не знали, что есть проблема – такая смертоносная где-то инфекция", – говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская

Однако прошло 20 лет и сейчас в Украине противодействовать эпидемии никому.

Студенческие аудитории сейчас пусты из-за карантина. Но когда сюда вернется молодежь – не все места будут заняты. И дело не только в социальной дистанции. Все меньше желающих стать врачами в Украине. В прошлом году медицинские вузы недобрали почти тысячи студентов. Мизерными зарплатами или плохими условиями труда абитуриентов не заманишь. А те, кто уже выучился, часто уходят из профессии или убегают за границу.

По словам Ольга Голубовской, престижность медицинской профессии упала, даже в ТОП-10 не вошла на сегодняшний день. Из-за этого в Министерстве здравоохранения даже планируют снижать проходной балл ВНО для поступления на некоторые медицинские специальности.

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Сейчас в Украине не хватает около 25 тысяч медработников. И самая большая беда – с эпидемиологами. Их вдвое меньше необходимого. Последние пять лет вузы не выпускают этих специалистов. Почему так случилось? Прежде всего – исчез главный работодатель – Государственная санитарно-эпидемиологическая служба. Именно она осуществляла контроль и профилактику, боролась с эпидемиями. А также проверяла – соблюдает ли бизнес санитарные требования. Взяточничество и злоупотребление властью во время этих рейдов и стали одной из причин ликвидации СЭС 2017 года. Функции были распределены между Госпродпотребслужбой и Центром общественного здоровья. Впрочем, полноценно заменить санэпидслужбу не получилось. А кадры потеряли.

"Вы себе вообще не представляет – какое количество высококвалифицированных специалистов предпенсионного, пенсионного возраста остались вообще за бортом. Это люди, которые имеют бесценный опыт работы в очагах, во всех точках земного шара бывших стран СНГ. Они бы могли адаптировать, помочь, подсказать , – говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская.

Сейчас в Украине нет эффективной системы отслеживания контактов и изоляции. И не осталось ни одного медико-профилактического факультета, которые учили эпидемиологов.

"Мы не можем расследовать все случаи коронавирусной инфекции. Эпидемиолог – или по телефону, или выезжает в очаг инфекции. Он общается с заболевшим. Он определяет круг контактных. И решает – как будут обследоваться. Все контактные должны быть на самоизоляции", – говорит профессор, проректор по последипломного образования Киевского медицинского университета Светлана Доан.

"Часть эпидрасследований положено на семейного врача. Вы представляете? Это вообще не их специальность. Их эпидрасследование заканчивается на уровне семьи. Они спросили у контактных по семье. Все", – говорит Ольга Голубовская.

Важно найти нулевого пациента, то есть первого зараженного. Только так можно эффективно локализовать очаг заболевания. И не допустить его распространения. Впрочем, Украина уже не в первый раз платит за нехватку эпидемиологов. Из-за отсутствия таких расследований в 2017 году вспыхнула эпидемия кори.

"Все эти пациенты. Так как доступ к медпомощи на первом звене ограничен. В этих сыпях – наиболее заразный период – сами садились в транспорт городской. Ехали к нам в стационар. Конечно, эта корь расползлась, потому что совершенно никто не работал в очагах", – говорит Ольга Голубовская.

"Эпидемиолог не только отслеживал, кто заболел. Сколько людей заболело. Сравнивал с тем, что было. Как идет динамика эпидемического процесса. Он отвечал за планирование плановых прививок среди населения", – объясняет Алла Мироненко заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

Без этого не будет коллективного иммунитета. Поэтому существуют повторные вспышки. Из-за массового отказа от вакцинации Украине в 90-х пережила эпидемию дифтерии. Тогда, по данным Минздрава, заболело 20 тысяч человек и почти 700 умерли.

"Тогда были алгоритмы, например, обследовать всех больных ангиной. Или кто имел четкие проявления дифтерийной инфекции. И активное определение носителей токсических коринобактерий – возбудителей дифтерии. Чтобы быстро ликвидировать данную вспышку, просили помощи в разных странах, чтобы нас обеспечили вакциной. И население было вакцинировано", – говорит Светлана Доан.

Но в данный момент нет реальной картины заболеваний, так как разрушена система учета инфекционных больных.

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По словам Аллы Мироненко, количество больных якобы уменьшается в целом, а смертность от инфекционных болезней растет. Но это ни парадоксально. Так не может быть.

Работать некому. И с обучением специалистов остаются проблемы. Сейчас можно пойти на эпидемиологию только в интернатуру. Но это – единицы. Поэтому власти решили восстанавливать набор эпидемиологов в медицинские вузы. Для них сформируют госзаказ на следующий год. И новые специалисты появятся только спустя пять лет. Но они нужны уже сейчас.

Ровенская область – одна из лидеров по заболеваемости коронавирусом.

"Как минимум необходимо на 30 тысяч населения иметь одного эпидемиолога. Нам нужно еще 40% от того – как минимум людей, которые у нас существуют", – рассказывает руководитель Ровенского областного лабораторного центра Роман Сафонов.

Врачи перегружены. Сейчас усиленно контролируют учебные заведения. А вот расследовать отдельные случаи среди населения физически не успевают. Мощности вирусологической лаборатории выросли в десятки раз. Это позволило автоматизировать многие процессы. Но все равно должны привлекать дополнительных специалистов.

"Значительная часть времени по факту в данный момент идет просто на обработку статистической информации. Специалисты, которые далеки совершенно от эпидвопросов, все равно, так или иначе помогают – что-то набирают, заполняют базы данных соответствующие. Распечатывают протоколы исследований", – говорит Роман Сафонов.

А в Кировоградской области работает всего 10 врачей-эпидемиологов. При этом шестеро из них – в самом Кропивницком.

"50% – это люди в возрасте. Которые имеют опыт в этой работе. Мы их, конечно, очень ценим. Но учитывая то, что люди имеют почтенный возраст – они не всегда могут работать на полную занятость", – жалуется и.о. директора Кировоградского областного лабораторного центра, главный санитарный доктор Кировоградской области Надежда Оперчук.

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Сейчас областной лабораторный центр также работает в качестве базы переподготовки. Пока здесь только один интерн. А еще вернулись некоторые специалисты, которые в период реорганизации СЭС были вынуждены искать работу в другой сфере. Например, Сергей. 30 лет назад, после мединститута доктор-епидемиолог никуда не смог устроиться. Просто не было мест. Ушел в фармбизнес. Но сейчас карьерные планы изменила коронавирусная пандемия.

"Решил вернуться в семью эпидемиологов", – говорит эпидемиолог Сергей Черный.

Когда эта семья станет полноценной? Почему тревогу не забили еще в 2009-м. Ведь тогдашняя беда – так называемый "свиной грипп" – показала, что существующая система противодействия – устарела. А ведь эпидемиологи и вирусологи – предупреждали.

"Пандемии гриппа случаются с интервалом от 11 до 40 лет. Но необходимо помнить, что чем больше людей на планете – тем больше вероятности возникновения каких-либо новых возбудителей", – напомнила заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Напомним, и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что в конце октября – начале ноября в Украине могут фиксировать в 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости COVID-19 и гриппом.

Также говорилось, что в Киеве скоро начнется сезонный пик заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из-за эпидемии коронавируса в столице уже начали готовиться к "волны" заболеваний – организуют пункты вакцинации и контроль за лекарствами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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