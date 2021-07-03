Признаков перекрытия границы с Беларусью нет – пограничники

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе не было

Границы открыты. Фото: коллаж "Сегодня"

На границе Украины с республикой Беларусь – никаких признаков перекрытия границы нет. Сегодня наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на участке границы стран.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Однако отмечается, что вчера вечером Житомирский и Черниговский пограничные отряды ГПСУ получили информацию от белорусской стороны о переходе местных пограничников на усиленную охрану границы.

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"В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - пишут в ведомстве.

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В ГПСУ отмечают, что за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропустили почти 2000 человек, а в обратном направлении – более 1700 человек.

Напомним, что на фоне масштабных антиправительственных протестов против фальсификаций на выборах, преследования оппозиции и репрессий в отношении протестующих Лукашенко запретил белорусам покидать страну по наземным пропускным пунктам.

А в мае из-за силового захвата лайнера Ryanair и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича Украина запретила авиасообщение с Беларусью.