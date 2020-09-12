Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам

В США конгрессмены от Республиканской партии выступили в поддержку хасидов, которые хотят попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана.
26 американских депутатов подписали письмо к госсекретарю Майку Помпео с просьбой призвать Украину пропустить паломников в страну, сообщает "Голос Америки".
Украину призывают сделать "ограниченное религиозное исключение" для около двух тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".
Автор письма, конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительствам стоит проявлять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.
"Я глубоко уважаю все вероисповедания и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.
Ранее мы сообщали, что в Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19.
Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.
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