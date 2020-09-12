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Пропустите хасидов: конгрессмены из США призвали Украину разрешить въезд паломникам

12 сентября, 19:59

Руслан Ровик Руслан Ровик

Американцы обратились к госсекретарю с просьбой повлиять на Киев

В США конгрессмены от Республиканской партии выступили в поддержку хасидов, которые хотят попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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26 американских депутатов подписали письмо к госсекретарю Майку Помпео с просьбой призвать Украину пропустить паломников в страну, сообщает "Голос Америки".

Украину призывают сделать "ограниченное религиозное исключение" для около двух тысяч американских хасидов, обещая, что они будут уважать украинские противоэпидемические требования. В частности, хасиды согласны "находиться отдельно от местного населения".

Автор письма, конгрессмен Джефф Данкен подчеркнул, что во время неопределенности на фоне пандемии коронавируса правительствам стоит проявлять максимальную гибкость для выполнения религиозных обрядов.

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"Я глубоко уважаю все вероисповедания и верю, что Украина разработала свои ограничения на путешествия с добрыми намерениями. Но я также верю, что они должны найти нестандартные пути и пойти навстречу паломникам с соблюдением требований безопасности и здравого смысла", - заявил он.

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Ранее мы сообщали, что в Умани из-за приезда хасидов готовятся к вспышке COVID-19.

Также напомним, в Умани брацлавские хасиды раскидали вокруг могилы Раби Нахмана "карантинные" ограждения.

Видео: Telegram-канал/PavlovskyNews

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США паломники хасиды умань Госдепартамент США
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