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"Прорыв со стрельбой" на границе с Россией: пограничники прояснили ситуацию

4 декабря, 13:11

Игорь Серов Игорь Серов

ФСБ утверждает, что стрельба произошла около полуночи

Россия официальным письмом уведомила Госпогранслужбу Украины о стрельбе на границе, однако украинские пограничники такого события не фиксировали.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Около 11:00 мы получили официальное письмо от российской стороны. В нем сообщается, что, якобы, такая ситуация произошла около полуночи по московскому времени. Российская сторона указала, на каком участке это произошло. В то же время украинские пограничные наряды не зафиксировали ни одного выстрела рядом с российской границей", – отметил Демченко.

ГПСУ проверяет участки, о которых сообщила Россия, и проинформировала другие органы. Отмечают, что РФ фактически не проинформировала Украину сразу о нестандартной ситуации.

"Скорее всего, в ближайшее время состоится погранично-представительская встреча для того, чтобы российская сторона могла более детально сообщить о тех обстоятельствах, о которых они сказали в письме", – сообщил спикер Госпогранслужбы.

Ранее в российской ФСБ заявили, что три человека с оружием из Украины пытались прорваться через границу. В результате произошла перестрелка – один из нарушителей убит, двое сбежали.

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