Противокорабельные ракеты "Гарпун" помогут Украине разблокировать порты. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Ракеты "Гарпун" которые могут помочь преодолеть блокаду и возобновить экспорт продовольствия. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают возможность поставок в Украину противокорабельных ракет "Гарпун", прибыль России от продовольственного кризиса и европейское газовое эмбарго.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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В США с послом России готовы говорить лишь агенты ФБР

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что единственные чиновники в Вашингтоне, которые заинтересованы в разговоре с послом России Анатолием Антоновым, это сотрудники ФБР, которые покрывают его и его коллег целевой рекламой в социальных сетях, приглашая шпионить за Москвой. Когда Россия начала вторжение в Украину в феврале, Москва и Вашингтон были близки к полному разрыву отношений. В конце концов, ни Россия, ни США не закрыли свои посольства, а поставили дипломатические отношения в глубокую заморозку.

Дания планирует отправить в Украину противокорабельные ракеты "Гарпун"

Издание The Washington Post со ссылкой на данные разведки США опубликовала карту морской блокады украинских портов. Отмечается, что Дания планирует отправить в Украину противокорабельные ракеты "Гарпун" которые могут помочь преодолеть блокаду и возобновить экспорт продовольствия. Однако, по мнению военных экспертов, могут уйти месяцы, чтобы обучить украинских военных использованию оружия и интегрирования его в береговую оборону страны.

РФ создала продовольственный кризис и заработала на нем почти 2$ миллиарда

Информагентство Bloomberg сообщает, что Россия выигрывает от глобального продовольственного кризиса, который сама создала. Пока украинские порты заблокированы, Россия отправляет зерно желающим покупателям по более высоким ценам. Мировые цены на пшеницу в текущем году выросли более чем на 50%, и Кремль по итогам сезона собрал 1,9 миллиарда долларов доходов от экспортных налогов на пшеницу.

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Судна с российской нефтью застряли в море – нет покупателей

Международное агентство новостей Reuters информирует, что сейчас рекордные 62 миллионов баррелей (около 9 млн тонн) российской нефти Urals находятся в судах в море, поскольку трейдеры пока не смогли найти покупателей на нефть. Объем сырой нефти Urals на воде в 3 раза превышает средний довоенный уровень.

Джордж Сорос поддержал европейское газовое эмбарго

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что мультимиллиардер Джордж Сорос выступает за европейское газовое эмбарго, но в то же время он не верит в планируемый ЕС нефтяной бойкот. Ввести газовое и нефтяное эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что Польша решила не дожидаться конца года и расторгнуть контракт на поставки газа с российским "Газпромом".

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Также мы писали, писали, как "Газпром" помогал Путину готовить вторжение в Украину и рассказывали, кто подает в суд на кремлевскую компанию и за что.