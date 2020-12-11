Радуцкий назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом в Украине

Депутат считает, что нужно вакцинировать более 18 млн украинцев

Народный депутат от партии "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий считает, что для того, чтобы разорвать цепочку коронавируса, нужно вакцинировать более 18 млн украинцев.

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Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, вопрос локдауна в стране не решится, если прививки получат только 4 млн граждан.

"По тем прогнозам, которые мы имеем сегодня, мы где-то к средине лета (2021 года – Ред.) будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", – рассказал Радуцкий.

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К слову, 8 млн вакцин от фонда COVAX в Украине ожидают получить приблизительно 1 мая 2021 года. Однако ее хватит только на 4 млн граждан – 20% населения, так как ее вводят дважды.

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Ранее Радуцкий заявил, что локдаун в Украине могут ввести раньше 8 января из-за ситуации распространения коронавирусной инфекции в стране.

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